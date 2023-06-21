İskoçya, Gürcistan'ı 2-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftasında Gürcistan'ı 2-0 yenen İskoçya, A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın 6. dakikasında Callum McGregor'un İskoçya'yı öne geçiren golünün ardından başlayan sağanak nedeniyle maça 10. dakikada ara verildi. Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle 1,5 saat sonra yeniden başlayan mücadelenin 47. dakikasında Scott McTominay, İskoçya'yı 2-0 öne geçiren golü attı. Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı. Grubunda 4'te 4 yapan İskoçya, 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftasında Gürcistan'ı 2-0 yenen İskoçya, A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Callum McGregor'un İskoçya'yı öne geçiren golünün ardından başlayan sağanak nedeniyle maça 10. dakikada ara verildi.
Olumsuz hava koşullarının devam etmesiyle 1,5 saat sonra yeniden başlayan mücadelenin 47. dakikasında Scott McTominay, İskoçya'yı 2-0 öne geçiren golü attı. Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Grubunda 4'te 4 yapan İskoçya, 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.