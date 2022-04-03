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İskoçya derbisinde Celtic, Rangers'ı yendi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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İskoçya derbisinde Celtic, Rangers'ı yendi

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı 2-1 mağlup etti.

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 32. hafta maçında, 2. sıradaki Rangers, lider Celtic'i ağırladı.

Rangers, Ramsey ile 3. dakikada öne geçti. Fakat Celtic, Rogic'in 7 ve Carter-Vickers'ın 43. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 26 karşılaşmaya çıkaran Celtic, seyircisi önünde çıktığı son 35 lig maçını kaybetmeyen Rangers'ın serisini de noktaladı.

Celtic, ligin bitimine 6 maç kala puanını 79'a yükseltti. Rangers ise 73 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Premier Lig, İskoçya, Rangers, Celtic, Spor, Haberler

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