İskilip'te başarılı güreşçilere spor malzemesi dağıtıldı
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Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen proje kapsamında başarılı güreşçilere spor malzemesi dağıtıldı. Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ile dernek yönetimi ve güreşçiler katıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde başarılı güreşçilere spor malzemesi dağıtımı yapıldı.
İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarıyla öne çıkan güreşçilere, spor malzemesi dağıtıldı.
Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ile dernek yönetimi ve güreşçiler katıldı.
Belediye Başkanı Sülük, projede emek verenlere teşekkür etti.
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