İskilip'te başarılı güreşçilere spor malzemesi dağıtıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen proje kapsamında başarılı güreşçilere spor malzemesi dağıtıldı. Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ile dernek yönetimi ve güreşçiler katıldı.