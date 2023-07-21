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İskilip Kaymakamı İskilip Belediye Spor'a transfer oldu

Spor Haberleri

İskilip Belediye Spor'a transfer olan Kaymakam Yunus Emre Vural, gençleri spora teşvik etmek amacıyla bu kararı aldığını açıkladı.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip Belediye Spor'a transfer oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor'dan, Çorum 1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilip Belediye Spor'a transfer olan Kaymakam Yunus Emre Vural, amacının gençleri spora teşvik etmek olduğunu açıkladı. İskilip Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Top ve Teknik Direktör Galip Gül'ün hazır bulunduğu ziyarette sözleşmeye imza atan Vural, "Gençlere örnek olmanın yanı sıra atacağım ve artıracağım gollerle takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

İskilip Belediye Spor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Top, Kaymakam Vural'a teşekkür ederek, yeni sezonda başarılar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunus Emre İskilip Çorum Spor Spor Haberler

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