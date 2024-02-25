İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat Türkiye üçüncüsü oldu

Çorum'un İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat'ın U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 59 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Afyonkarahisar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan İskilip Belediye Spor Kulübü sporcusu Halime Polat, 59. kiloda 3. olarak bronz madalya kazandı.

Açıklamada, İskilip Spor Kulübü Kadın Güreş Takımı'nın başarılarıyla öne çıktığı aktarıldı.