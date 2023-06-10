İskenderunspor, Teknik Direktör Levent Şahin ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor, teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığımız deprem sonrası hiçbir maaş talebinde bulunmadan teknik direktörlük görevini üstlenen ve yaşadığımız zorlu süreci bizimle birlikte geçiren Levent Şahin hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı. İskenderunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off 3. turunun rövanş maçında yarın 20.00'de Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.