İskenderunspor Kulüp Başkanı Bolat'tan takıma maddi destek çağrısı

TFF 2. Lig'te mücadele eden İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

TFF 2. Lig'te mücadele eden İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bolat, Mehmet Kurt Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, İskenderunluları takımlarına sahip çıkmaya davet etti.

Maddi destek beklediklerini aktaran Bolat, yeni sezonda yeteri desteğin gelmemesi durumunda takımın satılması ya da lige çıkmama gibi ciddi bir durumla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.