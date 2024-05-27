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İskenderunspor Kulübü maddi sorunlar nedeniyle kapatılabilir

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TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, kulübün maddi sorunlar yaşadığını ve kapatılma veya devredilme ihtimalinin olduğunu açıkladı. Bolat, kulübe gerekli desteğin verilmediğini belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat, maddi sorunlar nedeniyle kulübün kapatılacağını ya da devredileceğini duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İskenderunspor'a gerekli desteğin verilmediğini söyledi.

Kulübün son 2 yılda stadyumu olmadan çıktığı maçlar nedeniyle çok yorulduğunu belirten Bolat, kendisinin de maddi ve manevi olarak yıprandığını dile getirdi.

Bolat, maddi şartlar nedeniyle kulübü devam ettirme şanslarının olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedendir ki İskenderunspor'u kapatmak zorundayız, isteyen varsa kulübü devir edebiliriz. Ama ben böyle bir babayiğidin çıkacağını tahmin edemiyorum. Ne yaptıysam çocukluk hayalim için yaptım, hiç pişman değilim. Bir şampiyonluk yaşadık ve bunu ömür boyu saklayacağım. Tüm haklarım İskenderunspor taraftarına helal olsun."

Erzin Belediyespor Futbol Kulübü adı altında kurulan kulüp, 2020 yılında İskenderunspor Futbol Kulübü olarak TFF 3'üncü Lig'de varlığını sürdürdü.

2021-2022 futbol sezonunda da TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü penaltılarda yenen İskenderunspor, 2'nci lige yükselmiş, kupasını müzesine götürmüştü.

2023-2024 sezonunda da Kırmızı Grubu 6'ncı sırada tamamlayan İskenderunspor, 2. Lig play-off 1. turunda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübüne 1-0 yenilerek üst lige çıkma şansını kaybetti.

Kaynak: AA / Spor

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