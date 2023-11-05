İskenderunspor Kalecisi Emircan Seçgin'e Geçmiş Olsun Mesajı

İnegölspor maçında dili boğazına kaçan İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin için TFF ve hakem Onur Bingöl'den geçmiş olsun mesajı geldi.

İnegölspor maçında dili boğazına kaçan İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF, ilk müdahaleyi yapan hakem Onur Bingöl'ü de tebrik etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün İskenderunspor A.Ş. ile İnegölspor arasında oynanan müsabakada takım arkadaşı ile çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen kaleci Emircan Seçgin'e ve İskenderunspor A.Ş. camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 7 Ocak Stadı'ndaki maçta dili nefes borusuna kaçan Emircan Seçgin'e anında ilk müdahaleyi yaparak nefes borusunu açan ve büyük bir tehlikeyi önleyen orta hakemimiz Onur Bingöl'ü de tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.