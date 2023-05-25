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İskenderunspor, Ankara Demirspor'u Penaltılarla Geçerek İkinci Tura Yükseldi

İskenderunspor, Ankara Demirspor'u Penaltılarla Geçerek İkinci Tura Yükseldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci turunda İskenderunspor, Ankara Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İskenderunspor, ikinci turda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off birinci tur mücadelesinde normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta seri penaltı atışları sonucunda Ankara Demirspor'a 4-2 üstünlük kuran İskenderunspor, ikinci tura yükseldi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İskenderunspor 2-1 önde tamamlarken, Ankara Demirspor ikinci yarıda beraberliği yakaladı ve normal süre 2-2 tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de her iki takım birbirine üstünlük sağlayamayınca maçın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İskenderunspor, adını bir üst tura yazdırdı.

İskenderunspor, ikinci turda 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor 1461 Trabzon Spor Haberler

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