İskenderun Gençlik Yaz Okulları'na 3 Bin 500 Öğrenci Katılıyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrenci katılıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, 17 farklı branşta eğitim verildiğini belirtti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde spor eğitimi verilen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrenci katılıyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, gazetecilere, tesis, salon ve sahalarda 17 farklı branşta eğitim verildiğini söyledi.
Haftada 6 gün düzenlenen Gençlik Yaz Okulları'na 3 bin 500 öğrencinin katıldığını belirten Gündel, "Bu sene faaliyetlerimize çok daha yoğun şekilde başladık." dedi.
Gündel, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.