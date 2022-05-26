İskenderun'da şampiyonluk coşkusu - Haberler

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İskenderun'da şampiyonluk coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Spor
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İskenderun'da şampiyonluk coşkusu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup play-off final karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla 8-7 yenerek 2'nci Lig'e yükselen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente geldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup play-off final karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla 8-7 yenerek 2'nci Lig'e yükselen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente geldi. İskenderunspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Ankara'da oynanan play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla yenen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente dönüş yaptı. İskenderunspor kafilesini, kente girişinde yaklaşık 2 bin taraftar karşıladı. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüs, kentin girişi olarak bilinen Mete Aslan Bulvarı'nda İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve taraftarlar tarafından durduruldu.İskenderunspor taraftarları, takımı taşıyan otobüsün çevresinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Taraftarlar ve kafile, daha sonra tesislere geçiş yaptı. İskenderun kafilesi, tesislerde de coşkuyla karışlanırken, şehitler için Fatiha suresi okundu.

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, İskenderun, Play Off, Iğdır, Spor, Haberler

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