İskenderun'da Okullar Arası Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 13-14 yaş grubu çocukların katılımıyla gerçekleştirilen okullar arası voleybol turnuvasında, 49 takım mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 13-14 yaş çocuklardan oluşan 49 takım katıldı.
Turnuva sonunda dereceye giren takımlardaki sporculara madalya ve kupaları verildi.
İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel???????, sporculara başarılar dileyerek, turnuvanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Spor