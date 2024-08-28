İskenderun'da düzenlenen okçuluk turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen okçuluk turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, belediyenin okçuluk salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 80 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 5 kategoride düzenlenen organizasyonda performanslarını sergiledi. Turnuvada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen okçuluk turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, belediyenin okçuluk salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 80 öğrenci katıldı.
Öğrenciler, 5 kategoride düzenlenen organizasyonda performanslarını sergiledi.
Turnuvada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.