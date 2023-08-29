İskenderun'da Depremzedeler Türk Okçuluk Turnuvasıyla Zafer Bayramı'nı Kutladı

İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası, depremzede sporcuların katılımıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Turnuvaya Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Mersin'den toplam 6 kulüp katıldı.

İskenderun'da depremzede sporcular, Zafer Bayramı Turnuvası'nda ok attı

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- İSKENDERUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte depremzede sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 'Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası' ile kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 150 depremzede okçunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası düzenlendi. İskenderun İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, depremden etkilenen Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'ın yanı sıra Mersin'den toplam 6 kulüp katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, "Yoğun katılım oldu. Geçen seneye göre az, depremin büyük etkisi oldu" dedi.

Turnuvaya katılan depremin etkisini yaşamış depremzede öğrenciler de her koşulda Ata sporunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi. (DHA)