İskenderun'da Akrobatik Hareket Yapan Şahıslara 35 Bin 534 TL Cezai İşlem
Hatay'ın İskenderun ilçesinde canını hiçe soyarak motosiklet ile otoyolda akrobatik hareketler yapan 2 şahsa, toplam 35 bin 534 TL ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde canını hiçe soyarak motosiklet ile otoyolda akrobatik hareketler yapan 2 şahsa, toplam 35 bin 534 TL ceza uygulandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEM otoyolunun İskenderun mevkiinde canını hiçe sayarak motosikletle akrobatik hareketler yapan 2 sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Motosiklet kullanma kurallarına aykırı olarak motosiklet üzerine uzanıp seyreden A.B.G. ve M.A.S. isimli şahıslara toplam 35 bin 534 TL ceza uygulandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor