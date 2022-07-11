İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı IAME İtalya Serisi ve WSK serilerinde bu sezon ülkemizi temsil eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı. IAME İtalya Serisi ve WSK serilerinde bu sezon ülkemizi temsil eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, X30 Mini klasmanını birinci sırada tamamladı. Genç sporcu, IAME İtalya Serisi X30 Mini klasmanında şampiyona lideri olarak serinin yedinci ve sondan bir önceki raundunda Lonato pistine çıktı. X30 mini kategoride yarışı ilk sırada tamamlayan İskender Zülfikari, podyumda kupasını kaldırdı.IAME İtalya Serisi, 10-11 Eylül'de Castelletto 7 Laghi Kart Pisti'ndeki 8'inci yarış ile sona erecek. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor İskender İtalya Spor Haberler

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