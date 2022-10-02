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İskender Zülfikari, WSK Open Cup mini kategorisinde birinci oldu

Spor Haberleri

İskender Zülfikari, WSK Open Cup mini kategorisinde birinci oldu

İtalya'da düzenlenen WSK Open Cup'ta mücadele eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, mini kategoride birinci oldu.

İtalya'da düzenlenen WSK Open Cup'ta mücadele eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, mini kategoride birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyona 25 ülkeden 94 sporcu katıldı.

Mini kategoride piste çıkan İskender Zülfikari, bir turluk final yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu ve birincilik kupasını kaldırdı.

Junior kategoride piste çıkan diğer Türk sporcu Alp Aksoy ise final yarışını 22. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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