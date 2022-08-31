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İşitme Engelliler Yelken Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

Spor Haberleri

İşitme Engelliler Yelken Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

İşitme Engelliler Yelken Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

İşitme Engelliler Yelken Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, mariner 19 kategorisinde Polonya ile yarıştı.

Yarış sonunda averajla Polonya birinci olurken, ikinci olan milli takım tarihinde ilk kez madalya elde etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Polonya Spor Haberler

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