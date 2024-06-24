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İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finale yükseldi

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Japonya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İtalya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Japonya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İtalya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen şampiyonada İşitme Engelli Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında İtalya'yı 25-17, 25-18, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı üç maçı da kazanan milli takım, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Milliler, çeyrek final maçını 27 Haziran Perşembe günü oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi, yapılacak diğer maçların ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Spor

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