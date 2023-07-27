İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları Bakanlıkta Kabul Edildi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı ve İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nı başarılarından dolayı kabul etti. Bakan Bak, sporcuları tebrik ederek, Türkiye'nin voleybolda önemli bir çıkışta olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Karabük Yenimahalle Spor Salonu'nda yapılan 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı ile Avrupa 2'ncisi olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımları'nı kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım antrenörleri ve voleybolcular ile Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular da yer aldı.

Bakan Bak, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımları'nda mücadele eden ve aynı zamanda evli olan Mübeccel ve Cevat Şimşek çiftinin çocukları 6 yaşındaki Arda ve 4 yaşındaki Alya ile de yakından ilgilendi. Sohbetlerin ardından Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a milli sporcuların imzasının olduğu forma hediye edildi.