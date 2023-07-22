İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'na Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti ve Karabük'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Karabüklülere teşekkür etti.