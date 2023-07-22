İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'na Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti ve Karabük'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Karabüklülere teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sonra ulaşan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı ile aynı turnuvada ikinci olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:"Karabük'te düzenlenen 11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Efeleri'ni yürekten kutluyorum. Şampiyonaya kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapan Karabüklü hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aynı turnuvayı ikincilikle tamamlayan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımıza da gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum."
Milliler, organizasyonun erkekler finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek altın madalya elde etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor