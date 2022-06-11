İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor - Haberler

İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sürüyor Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te devam ediyor. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te devam ediyor. Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 takımın katıldığı organizasyonun ikinci gününde Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0; Çankırı İşitme Engelliler Spor Kulübü de Başkent İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü aynı skorla yendi. Yarın sona erecek müsabakalar sonunda 2 takım, İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselecek. AA / Orhan Kuzu - Spor voleybol Türkiye Karabük Spor Haberler

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