Karabük'te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi'ne yükselme maçları başladı - Haberler

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Karabük'te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi'ne yükselme maçları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karabük'te Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1.Ligi'ne yükselme maçları başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselme müsabakaları Karabük'te başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselme müsabakaları Karabük'te başladı.

Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Ligi'nden 7 takımın katıldığı müsabakalar, Yozgat İşitme Engelliler Spor Kulübü-Çerkezköy Sessizler Spor Kulübü maçıyla başladı.

Karşılaşmayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, kulüp yöneticileri ve sporseverler karşılaşmayı takip etti.

Oynanacak maçların ardından 2 takım İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 1. Ligi'ne yükselme sevinci yaşayacak. Müsabakalar 12 Haziran'da sona erecek. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Spor

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