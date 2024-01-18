İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor

İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası, Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya, şampiyona 26-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyona katılım için başvuruların 24 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'den önce yapılması gerekiyor.

Erkek ve kadınlarda yapılacak şampiyonada, sporcuların işitme cihazı kullanmasına izin verilmeyecek.