İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu Mükremin Aktaş, Dünya Şampiyonası'na katılacak

Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 63 kilogramda mindere çıkan Mükremin Aktaş, Türkiye şampiyonluğu elde etti ve İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Mükremin Aktaş, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası, Bursa'da düzenlendi. Şampiyonada 63 kilogramda mindere çıkan Mükremin Aktaş, Türkiye şampiyonluğu elde etti. Aktaş bu sonucun ardından milli takıma katılmaya hak kazanıp İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alma başarısı da gösterdi.