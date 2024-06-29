İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Muğla Ortaca ve Eskişehir şampiyon oldu

Burdur'da düzenlenen İşitme Engelleriler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nın bugün oynana final maçlarında kadınlarda Eskişehir'i yenen Muğla Ortaca, erkeklerde ise Çorlu Trakya'yı yenen Eskişehir şampiyon oldu.

24 Haziran'da Burdur'da başlayan ve 11 erkek 9 kadın takımının mücadele ettiği İşitme Engelliler Türkiye Hentbol Şampiyonası bugün oynanan final maçlarıyla tamamlandı. 6 gün süren ve çekişmeli geçen maçlar sonrasında finale, kadınlarda Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü, erkeklerde ise Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Çorlu İşitme Engelliler Trakya Spor Kulübü kaldı. 60 dakika süren final maçlarında ise kadınlarda Eskişehir'i 32-24 yenen Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü erkeklerde ise Çorlu Trakya'yı 27-30 yenen Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu. Turnuvada kadınlarda ve erkeklerde üçüncü ise İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Erkeklerde maçın oyuncusu turnuva sırasında annesini kaybeden Eskişehir kalecisi Serkan Oral seçildi. Ödülünü alan Serkan Oral ise gözyaşlarına hakim olamayınca tüm takım oyuncuları Oral'ı teselli etti. Maçın ardından ilk üçe giren kadın ve erkek hentbol takımlarına protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.

"Madalyamı annemin mezarına götüreceğim"

Annesini kaybetmenin üzüntüsünü ve şampiyon olmanın sevincini yaşayan Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü kalecisi Serkan Oral ödül töreninin ardından tercüman eşliğinde yaptığı açıklamada; "Eskişehir'den turnuva için pazartesi günü buraya gelmiştim. Annem o gün vefat etti. Bende bu yüzden Eskişehir'e geri döndüm. Arkadaşlarımın şampiyon olma isteğini gördüğüm için cenaze sonrası tekrardan buraya geldim. Kazandığımız kupayı ve madalyamı anneme armağan ediyorum. Geri döndüğümde madalyamı annemin mezarına götüreceğim." dedi.

"Çok keyifli bir turnuva oldu"

Kadınlarda birinci olan Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü takım kaptanı Ayşenur Çankaya'da kupa sevinci sonrası tercüman eşliğinde yaptığı açıklamada; "Öncelikle çok inanıyorduk. Bizim ikinci şampiyonluğumuz oldu bu. Geçen sene de şampiyon olmuştuk bu sene de olduk. Bunun için öncelikle Türkiye hentbol Federasyonu'na, antrenörlerimize, idarecilere, görevli ve sporcu arkadaşlarıma emekleri ve mücadeleleri için çok teşekkür ediyorum. Biz ilk defa Türkiye Hentbol Federasyonu'na katıldık. Daha önce İşitme Engelliler Federasyonu'ndaydık. Çok güzel bir turnuva oldu, çok keyif aldık, mutluyuz. İnanıyorum ki bu şekilde Milli Takım içinde güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

"Kadınlarda ilk kez derece aldık, mutluyuz"

Turnuvada üçüncü olan İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü başkanı Metin Atak ise tercüman eşliğinde yaptığı konuşmada; "Buradaki herkes benim dostlarım, arkadaşlarım. Kendi kulübüm adına ilk kez kadınlarda üçüncü olduk. Daha önceki yıllarda çok antrenmanlar yaptık, çok çalıştık ama maalesef derece alamamıştık. Bu sene ilk defa kadınlarda derece aldık. Erkeklerde başarıya doymuştuk, çok başarımız var. Hatta içimizde milli sporcularımız da var ama kadınların aldığı başarı bizi daha çok keyiflendirdi. Bu turnuva bizim için çok farklıydı. İlk katıldığımız turnuvaları hatırlıyorum, biraz acemilik vardı. Şu an da çok profesyonel bir şekilde gerçekleştirildi. Bu yüzden federasyon başkanımıza, Türkiye Hentbol Federasyonu'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu branşın sürmesini istiyorum. İnşallah Avrupa'ya, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlara çok sporcu göndeririz. Özellikle de İzmir'den." sözlerine yer verdi. - BURDUR