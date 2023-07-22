İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Alihan Bayraktar Türkiye Şampiyonu

Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 67 kilo Grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyona, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcuları belirlemek için önem taşıyor.

İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar Türkiye Şampiyonu oldu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Büyükler, Gençler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen stil Güreş Şampiyonası 19-21 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirildi.

Bursa Osmangazi Çok amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalar, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonasına katılacak sporcuları da belirleyeceği için ayrıca önem taşıdı.

Torku Şeker Spor Kulübü, şampiyonaya antrenör Ersoy Ergin nezaretinde tek sporcu ile katıldı. 67 kilo Grekoromen stilde mindere çıkan Alihan Bayraktar, rakiplerini devirerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam, bu yıl faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda altın madalya kazandıklarını hatırlatarak, "Bir madalya'da işitme engelliler güreşte kazandık. Bu branşı PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Kulübümüz Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun desteği ile yakın zamanda kurduk." ifadelerini kullandı.

Bozdam, "Sporcumuz şehrimizde takip ettiğimiz, geçmişte Avrupa Şampiyonu olmuş bir gençti. Kulübümüze kazandırdık ve ilk turnuvasından Türkiye Şampiyonu olarak dönmeyi başardı. Alihan Bayraktar'ı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Güvenimizi boşa çıkarmadılar." değerlendirmesinde bulundu.