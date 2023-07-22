İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. İlk ve ikinci seti kazanan Türkiye, üçüncü seti kaybetse de dördüncü sette üstünlük sağlayarak şampiyon oldu. Ukrayna ise ikinci sırada yer aldı. Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri takdim etti.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-19 kazandı.

Ukrayna, üçüncü seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine 25-17 üstünlük sağlayan milliler, 3-1'lik skorla şampiyon oldu.

Ukrayna Erkek Voleybol Milli Takımı ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Osman Çarkçı "Galibiyeti 2,5 milyon işitme engelli vatandaşımıza hediye ediyorum"

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada emeği olanlara teşekkür etti.

Taraftarlara güzel bir mutluluk yaşattıklarını belirten Çarkçı, "Kızlarımız yenildi ama hiç önemli değil. Şu atmosferi Karabük'e yaşatabildiğimiz için mutluyuz. Galibiyeti 2,5 milyon işitme engelli vatandaşımıza hediye ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ile sporseverler izledi.

Öte yandan Fransa'yı 3-0 yenen İtalya Erkek Voleybol Milli Takımı da Avrupa üçüncülüğünü elde etti.