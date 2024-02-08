"İşitme Engelliler Spor Kulüplerinin Tanışma ve Değerlendirme Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Kurum Avukatı Merve Burcu İlhan, İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı Başantrenörü Osman Çarkcı ve kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda, işitme engelliler branşının TVF'ye dahil olma süreci, Türkiye Şampiyonası'nın statüsü, sporcu lisans ve transfer talimatları ile geleceğe ilişkin planlamalar hakkındaki konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Başkanı Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle hepimizin ortak paydası voleybolu geliştirmek, yaşatmak, ülkemizi gururlandırmak ve ülkemiz adına güzel işler yapmaktır. Bildiğiniz üzere işitme engelliler branşının Türkiye Voleybol Federasyonuna dahil olma süreci oldu. Bu süreçten önce de tarihi çok güzel başarılar elde ettiniz, bizleri her daim gururlandırdınız. Artık bir aradayız. Çıtamız çok yüksek. Çok daha büyük başarılara sürdürebilir bir şekilde imza atmak istiyoruz."