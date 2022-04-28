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İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun bünyesindeki voleybol milli takımlarına, scooter markası Hop sponsor oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun bünyesindeki voleybol milli takımlarına, scooter markası Hop sponsor oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamada, Hop'un İşitme Engelliler Erkek ve Kadın Milli Voleybol Takımları'nın sponsorluğunu üstlendiği aktarıldı.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine TİESF Başkanı Kerim Vural, Hop Scooter'ın kurucu ortaklarından Ahmet Batı ve Gökalp Üstün'ün yer aldığı ifade edildi.

Hop Scooter, daha önce MKE Ankaragücü Kulübüyle de sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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