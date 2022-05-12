İşitme Engelliler Milli Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi
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İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yarı final maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi.
İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yarı final maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yarı final maçında Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Ser Caxias Stadyumu'ndaki maçtan yenik ayrılan ay-yıldızlılar, Almanya-Fransa maçının mağlubu ile üçüncülük maçına çıkacak.
İşitme Engelliler Milli Takımı, Yaz Olimpiyatları'ndaki grup maçlarında Almanya'yı 2-0, ABD'yi 1-0, Irak'ı 5-0 ve Mali'yi 5-2'lik skorlarla geçmiş, çeyrek finalde ise Polonya'yı 9-0 mağlup etmişti.
Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilen Deaflympics, 15 Mayıs Pazar günü sona erecek. - İSTANBUL