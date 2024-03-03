İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Kros Kayak Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, kros kayak branşında madalyalar sahiplerini buldu.

Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, kros kayakta erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre bireysel yarışlarda madalyalar verildi.

Kros kayak erkeklerde Ukraynalı 3 sporcu, altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Ruslan Denysenko altın, Andriy Andriyishyn gümüş ve Dmytro Mazhaiev ise bronz madalya aldı.

Kadınlarda ise Ukraynalı Yelizaveta Noprienko altın, Çinli Weiqin Zhang gümüş, bir diğer Çinli sporcu Xiangxxiang Mao ise bronz madalyanın sahibi oldu.