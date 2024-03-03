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İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı Ukrayna'ya mağlup oldu

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Ukrayna'ya 14-1 mağlup oldu. İlk maçında Kenya'nın çekilmesiyle hükmen galip gelen takım, ikinci maçında Ukrayna'ya yenildi. Diğer maçlarda ise Ukrayna, Polonya'yı 9-3, Macaristan İsviçre'yi 7-3, Çin Japonya'yı 8-6, İsviçre Kenya'yı 2-0 (hükmen), Güney Kore Japonya'yı 9-1, Macaristan Polonya'yı 7-6 yendi. Milli takım, yarın Japonya ve İsviçre ile karşılaşacak.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Ukrayna'ya 14-1 mağlup oldu.

İlk maçında organizasyondan çekilen Kenya karşısında 2-0 hükmen galip sayılan ay-yıldızlı ekip, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda oynanan ikinci maçında ise Ukrayna'ya 14-1 yenildi.

Karışık çiftlerde yapılan diğer maçlarda Ukrayna Polonya'yı 9-3, Macaristan İsviçre'yi 7-3, Çin Japonya'yı 8-6, İsviçre Kenya'yı 2-0 (hükmen), Güney Kore Japonya'yı 9-1, Macaristan Polonya'yı 7-6 yendi.

Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, organizasyonda yarın Japonya ve İsviçre ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Kış Olimpiyatları Macaristan Güney Kore Japonya İsviçre Erzurum Ukrayna Polonya Kenya Spor Güncel Haberler

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