İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı 4. maçını da kazanamadı
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, 4. maçını da kazanamadı. Milliler, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda bugün çıktığı iki maçta da galibiyete ulaşamadı. Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Çin'e 9-3, Güney Kore'ye de 11-2 yenildi. Milliler, daha önce Macaristan'a 11-0, Polonya'ya ise 8-6 mağlup olmuştu. Curling karışık takım kategorisinde günün diğer sonuçlarında ise Japonya İsviçre'yi 8-1, Güney Kore Ukrayna'yı 6-1, Macaristan Kenya'yı 2-0 (Hükmen), Japonya Macaristan'ı 7-2, Ukrayna Çin'i 7-5, Polonya Kenya'yı 2-0 (Hükmen) yendi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, 4. maçını da kazanamadı.
Milliler, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda bugün çıktığı iki maçta da galibiyete ulaşamadı.
Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Çin'e 9-3, Güney Kore'ye de 11-2 yenildi.
Milliler, daha önce Macaristan'a 11-0, Polonya'ya ise 8-6 mağlup olmuştu.
Curling karışık takım kategorisinde günün diğer sonuçlarında ise Japonya İsviçre'yi 8-1, Güney Kore Ukrayna'yı 6-1, Macaristan Kenya'yı 2-0 (Hükmen), Japonya Macaristan'ı 7-2, Ukrayna Çin'i 7-5, Polonya Kenya'yı 2-0 (Hükmen) yendi.