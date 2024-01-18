İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Futsal Milli Takımı Seçme Kampı Antalya'da Gerçekleştirilecek

Erzurum'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek Futsal A Milli Takım seçme kampı Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20. Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Futsal Milli Takımı erkek aday kadrosu 21-25 Ocak tarihlerinde, kadın aday kadrosu da 26-30 Ocak tarihlerinde Manavgat'ta kampa alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Kerim Vural, "Tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza seçme kampında başarılar diliyorum. Sizlerin arasından seçilecek kıymetli sporcular eminim bizlere şampiyonluk getirecektir. Her bir sporcumuza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kampa davet edilen İşitme Engelliler A Milli Kadın Futsal Takımı, aday kadrosu şöyle:

Zeynep Erdoğan, Kardelen Duran, Özlem Aktaş, Berfin Demir, İrem Fatma Kara, Havane Dilbe, Ecrin Köse, Merve Örücü, Raziye Yeşilyurt, Ayşenur Çankaya, Büşra Doğruyol, Müslüme Develi, Elif Ömür, Sümeyra Yıldız, Sevdenur Semiz, Berna Çekiç, Esra Salehein, Bahar Yalçın Çevikalp, İlayda Açıkel, Şeydanur Kuzu, Rümeysa Dursun, Şilan Okcu.

Kampa davet edilen İşitme Engelliler A Milli Erkek Futsal Takımı, aday kadrosu da şöyle:

Ersin Mert, Cemal Kutay Kahraman, Melih Enes Kantar, Seyit Karaca, Emre Şahin, Serhat Başaran, Ahmet Ergin, Mahmut Aktaş, Murat Bek, Yusuf Ataş, Zeynel Doruk Uçar, İmamettin Sunmez, Mahmut Şahin, Emirhan Doğan, Göktuğ Altay, Mehmet Sert, Eyüp İnan, Mert Ali Özen, İsmail Arda Yamaç, Furkan İşli, Ahmet Berke Bozkurt, Zübeyir Nalbant, Yunus Şahin, Mustafa Şaşmaz, Yavuzhan Aydağ, Ali Dalkıran.