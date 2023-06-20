İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Kenya'yı 73-32 Yendi

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Milli Takımı, klasman maçında karşılaştığı Kenya'yı 73-32 yendi. Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunan milliler, 5'incilik maçında Polonya ile karşılaşacak.