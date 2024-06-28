İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Japonya'ya 3-0 Mağlup Oldu
İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki yarı final maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, 30 Haziran 2024 Pazar günü TSİ 04.00'da 3/4'lük karşılaşmasında sahaya çıkacak.
İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki yarı final maçında ev sahibi Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki yarı final maçında İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı, ev sahibi Japonya'ya 3-0 (25-17 25-16 26-24) mağlup oldu.
Milliler, 30 Haziran 2024 Pazar günü TSİ 04.00'da 3/4'lük karşılaşmasında sahaya çıkacak. Müsabaka, World Deaf Volleyball Championships 2024 Youtube kanalından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL