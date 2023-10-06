İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Gümüş Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malezya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malezya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, Malezya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan Kadın Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda ABD ile finalde karşılaşan ve rakibine yenilerek gümüş madalya kazanan İşitme Engelliler Kadın Futbol Takımımız'ı tebrik ediyorum. İlk kez katıldığı dünya şampiyonasında final oynayarak Türk sporunun uluslararası alanda kazandığı başarılara bir yenisini ekleyen İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımımız'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadın Milli Takımımız'ın başarılarının devamını diliyorum."