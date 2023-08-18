İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Düzceli Sporcular Madalya Aldı

Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında madalya alan Düzceli sporcular Salih Birinci ve Yunus Emre Caklı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başarılı sporculara Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından hediye takdim edildi.

DÜZCE(İHA) – Bursa'da düzenlenen İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında madalya alan Düzceli sporcular Salih Birinci ve Yunus Emre Caklı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

18-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa'da yapılan İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Mesut Yılmaz eşliğinde katılan Düzceli sporculardan Salih Birinci şampiyon, Yunus Emre Caklı ise ikinci olarak Düzce'yi temsil ettiler. Başarılı sporcular madalyalarıyla İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başarılı sporculara Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru tarafından hediye takdim edildi. - DÜZCE