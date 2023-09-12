İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Tarihi Başarıya İmza Attı

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 26 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı tebrik etti.

Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, 2-12 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 8'i altın, 9'u gümüş, 9'u bronz olmak üzere 26 madalya kazanarak büyük başarı yakaladı.

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası 2-12 Eylül tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, organizasyonda kazandığı 26 madalya ile tarihi bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan millileri, yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her geçen gün farklı bir branşta tarihi başarılar gelmeye devam ediyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasını büyükler, gençler ve yıldızlarda 8'i altın, 9'u gümüş, 9'u bronz olmak üzere 26 madalya ile tamamlayan ve 4 kupa ile ülkemize dönen İşitme Engelliler Güreş Milli Takımımızı kutluyorum. Elde ettikleri madalyalar ve kupalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."