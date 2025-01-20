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İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı

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Kütahya'da 6 gün sürecek olan İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası, 12 ilden 16 takımın katılımıyla başladı. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü vurgularken; federasyon başkanı ve il müdürü destek verdiklerini belirtti.

- İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası Kütahya'da başladı

KÜTAHYA - İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da törenle başladı. 6 gün sürecek şampiyonada, 12 farklı ilden 16 takım kıyasıya mücadele edecek.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, organizasyonun sporun birleştirici gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Şampiyona boyunca Kütahya, sporun ve dostluğun kenti olacak" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ise, amaçlarının sporu geniş kitlelere yaymak olduğunu ifade etti. Gözel, "Bu tür organizasyonlar sayesinde hem işitme engelliler sporunun gelişmesine hem de toplumdaki farkındalık seviyesinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Üç hafta sonra bayan futbol takımlarımızı yine Kütahya'da ağırlayacağız. Kütahya'nın misafirperverliğinden çok memnunuz. Devlet büyüklerimize de desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şampiyonada ayrıca anlamlı bir buluşma gerçekleşti. Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Nimet Sarıkaya, sporcu ve sportif sağlık danışmanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Said Erzeybek ve atletizm branşı sporcusu Sena Nur Çakıroğlu, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel'e bir hediye takdim etti.

Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ve Kütahya'yı temsil edecek olan Sena Nur Çakıroğlu, hem federasyon başkanı Gözel'den hem de Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ten destek mesajları aldı.

Müsabakalarda Balıkesir, Eskişehir, İzmit, İstanbul, Bursa, Kırşehir, Ankara, Erzurum, Manisa, Sivas, Adıyaman ve Kütahya'dan 12 takım 26 Ocak Cumartesi gününe kadar mücadele edecek.

İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası Kütahya'da Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Spor
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