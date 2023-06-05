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İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu

Spor Haberleri

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu.

İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Cemil Can Futbol Sezonu 1. Lig maçları, 2-4 Haziran tarihlerinde oynandı.

Grup maçlarını başarıyla tamamlayan Kartal Belediyesi İESK, Pamukkale SSK, Sincan İESK, Sivas SSK, Şanlıurfa SSK ve Gaziantep İESK takımları, Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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