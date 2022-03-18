İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

ANTALYA (AA) - İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı kampı Antalya'da başladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde yapılacak kamp 25 Mart'ta sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural, takımlarının daha önce olimpiyat şampiyonu olduğunu anımsatarak, "Milli takımımız uluslararası arenada katıldığımız tüm şampiyonalarda bayrağımızı göndere çekerek bizleri gururlandırdı. Şu anki hedefimiz 24. Deaflympics Yaz Olimpiyatları. Buradan da en iyi derece ile döneceğimize inanıyorum. Bu anlamda sporcu ve antrenörlerimize olan güvenim tamdır. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ali Metin yönetimindeki milli takım aday kadrosunda, şu oyuncular bulunuyor:

"Ersin Mert, Mustafa Acar, Kutay Kahraman, Tolga Alkan, Mahmut Aktaş, Emre Şahin, Serhat Başaran, Orhan Aydeniz, Emirhan Doğan, Ömer Şişmanoğlu, Ali Dalkıran, Ahmet Ergin, Nesim Kocakaya, Ferhat Bakay, Soner Balcı, Zübeyir Nalbant, Zeynel Doruk Uçar, Janbert Özeşer, Mahmut Şahin, Mustafa Şaşmaz, Mete Kılıç, Fırat Kaya, İmamettin Sunmez, İsmail Arda Yamaç."