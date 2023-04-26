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İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası öncesi milli davet

İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası öncesi milli davet

Spor Haberleri

Bilecikspor Kadın Futbol Takımı 2 oyuncusuna İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası öncesi milli davet geldi.

Bilecikspor Kadın Futbol Takımı 2 oyuncusuna İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası öncesi milli davet geldi.

TFF Kadınlar 3. Lig 5. Grupta mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oyuncularından takım kaptanı Kaptan Özlem Aktaş ve Büşra Doğruyol'a İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası öncesi milli davet geldi. Kulübün resmi internet sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eylül ayında gerçekleşecek İşitme Engelliler Futbol Dünya Şampiyonası öncesi 23-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Manavgat Kamp Kadrosuna Bilecikspor kadın futbol sporcularımızdan Kaptan Özlem Aktaş ve Büşra Doğruyol davet edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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