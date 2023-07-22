İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti. Bakan Bak, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya alan milli takımı kutladı ve turnuvayı ikincilikle tamamlayan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'na da teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak yaptığı yazılı açıklamada, Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya alan milli takımı kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Efeleri'ni yürekten kutluyorum. Şampiyonaya kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapan Karabüklü hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aynı turnuvayı ikincilikle tamamlayan İşitme Engelliler Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'mıza da gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum."