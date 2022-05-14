İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu - Haberler

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İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Erkek Voleybol Milli Takımı, böylece üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın Voleybol Milli Takımı da Brezilya'daki oyunlarda İtalya'yı finalde mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

voleybol, Brezilya, Ukrayna, Milli, Spor, Haberler

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