İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci kez olimpiyat şampiyonu - Haberler

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Erkek Voleybol Milli Takımı, finalde Ukrayna'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Caxias do Sul kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, finalde Ukrayna ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup eden Erkek Voleybol Milli Takımı, böylece üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Kadın Voleybol Milli Takımı da Brezilya'daki oyunlarda İtalya'yı finalde mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmuştu.