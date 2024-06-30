İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonu

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Japonya'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu. Milliler, final müsabakasında karşılaştığı İtalya'yı 25-18, 25-13 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu zaferle birlikte, takımımız şampiyonada oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup dünya şampiyonu olma unvanını elde etti.