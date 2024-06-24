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İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı İtalya'yı 3-0 Mağlup Etti

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İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla milliler çeyrek finale yükseldi.

İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İtalya'yı 3-0(25-17, 25-18, 25-19) mağlup etti. Grupta oynadığı üç maçı da kazanan İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Milliler, çeyrek final maçını 27 Haziran Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, World Deaf Volleyball Championships 2024 Youtube kanalından canlı yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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