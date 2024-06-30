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İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

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İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milliler, final müsabakasında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Milliler, final müsabakasında karşılaştığı İtalya'yı 25-18, 25-13 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu zaferle birlikte, ay-yıldızlılar şampiyonada oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup dünya şampiyonu olma unvanını elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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